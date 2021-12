1 Am Tatort sicherte die Polizei mehrere Spuren. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In einer S-Bahn in Richtung Stuttgart ist ein Jugendlicher verletzt worden. Was sind die Hintergründe?















Link kopiert

Kornwestheim - Zu der gefährlichen Körperverletzung in der S-Bahn der Linie S 5 in Richtung Stuttgart am Donnerstagnachmittag hat die Bundespolizei neue Details bekannt gegeben. Am Kornwestheimer Bahnhof hatte ein Unbekannter einen 16-jährigen Jugendlichen offenbar mit einem Messer attackiert und ihn dabei verletzt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Neue Informationen zum Flüchtigen veröffentlicht

Da die Tat in einer S-Bahn verübt worden ist, ermittelt die Bundespolizei. Wie die Beamten nun von ihren ersten Ermittlungen berichten, kannten sich der mutmaßliche Täter und der 16-jährige Geschädigte. Laut Zeugenangaben fuhren die beiden am Nachmittag gegen 15.50 Uhr gemeinsam in der S-Bahn und unterhielten sich dabei freundschaftlich, bevor es im weiteren Verlauf zu einer verbalen und schließlich auch körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Der noch unbekannte Täter zückte daraufhin offenbar ein Messer und ging auf sein Gegenüber los. Dabei erlitt der 16-Jährige eine leichte Schnittwunde am Oberschenkel sowie eine tiefere Schnittverletzung an der Hand. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung wurde der 16-Jährige an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Täter soll 20 bis 25 Jahre alt sein

Auch zu dem unbekannten Täter machte die Bundespolizei nun Angaben: Er soll 20 Jahre bis 25 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,80 Meter groß, außerdem soll er schwarze Haare haben. Zur Tatzeit am Donnerstagnachmittag soll er mit einer hellblauen Jeanshose sowie einer schwarzen, glänzenden Daunenjacke bekleidet gewesen sein und schwarze Turnschuhe sowie ein schwarzes Basecap getragen haben. Nach der Tat sei er laut den ersten Erkenntnissen zu Fuß in Richtung Kornwestheimer Innenstadt geflüchtet.

Am Tatort sicherten die Polizeibeamten unmittelbar nach der mutmaßlichen Attacke mehrere Spuren. Eine mögliche Tatwaffe wurde bislang noch nicht gefunden. Während die Polizei die Spuren sicherte – im Zug, auf dem Bahnsteig und auch auf den Gleisen – , war am späten Donnerstagnachmittag ein Bahnsteig des Kornwestheimer Bahnhofs gesperrt. Rund um den Bahnhof parkten zahlreiche Polizeifahrzeuge. Reisende waren aufgrund der Situation sichtlich nervös und irritiert, während sich Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei auf die – bislang erfolglose – Suche nach dem Täter machten.

Telefonnummer lautet 07 11/87 03 50

Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der S-Bahn sowie vom Bahnhof sind ebenso Gegenstand der weiteren Ermittlungen wie die Vernehmung des minderjährigen Geschädigten. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart zu melden. Die Telefonnummer lautet 07 11/87 03 50.