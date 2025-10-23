Fahndung in Fellbach: Wer ist der Verdächtige mit den leuchtenden Augen?

Noch immer sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Ein Sprecher erklärt, warum es drei Monate dauerte, bis die Polizei diese veröffentlichte.
Bei ihrer Fahndung nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) kann die Polizei noch keinen Durchbruch vermelden. Nach der Veröffentlichung einiger Überwachungsaufnahmen eines Tatverdächtigen sind zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen – diese haben sich laut der Polizei jedoch als zu unkonkret oder irrelevant erwiesen.