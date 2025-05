1 Bei der Fahndung war auch ein Hubschrauber im Einsatz (Symbolfoto). Foto: IMAGO/KS-Images.de

Ein Unbekannter ist Mittwochnacht in einen Indoorspielplatz in Fellbach eingebrochen und hat einen Tresor geknackt. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Täter ist am späten Mittwochabend kurz vor Mitternacht in einen Indoorspielplatz in der Carl-Zeiss-Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen. Der Einbrecher hatte laut Angaben der Polizei ein Fenster eingeschlagen und gelangte so in das Gebäude.