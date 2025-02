Einbruch in Autohaus: Hubschrauber im Einsatz

Fahndung in Fellbach

1 Auf der Suche nach den verbliebenen Tätern wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

In Fellbach fahndete die Polizei nach mehreren mutmaßlichen Einbrechern. Ein Hubschrauber war im Einsatz – ein Tatverdächtiger wurde gefasst.











In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat die Polizei am frühen Montagmorgen nach mutmaßlichen Einbrechern gefahndet. Allzu viele Informationen zu dem Einsatz liegen derzeit noch nicht vor. Bekannt ist lediglich, dass gegen 4.45 Uhr mehrere Personen auf das Gelände eines Autohauses in der Salierstraße eingedrungen sein sollen.