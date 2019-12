Fahndung in Backnang

1 Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zu Einsatz. Foto: imago images//Markus Brandhuber

Am Montagmittag hat im Rems-Murr-Kreis ein Unbekannter eine Bank ausgeraubt. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und ist jetzt mit seiner Beute auf der Flucht.

Backnang - Die Polizei fahndet derzeit im Rems-Murr-Kreis nach einem Bankräuber. Der Unbekannte hatte gegen 14.15 Uhr eine Bank in der Backnanger Innenstadt betreten und die Angestellten mit einer Pistole bedroht. Er zwang sie, ihm Bargeld auszuhändigen, und floh mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung – zunächst zu Fuß, so ein Polizeisprecher. Zur Höhe der Beute liegen bislang keine Angaben vor.

So wird der Backnanger Bankräuber beschrieben:

Die Polizei ist mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Der Täter wird beschrieben als etwa 1,80 Meter groß, er trug einen blauen Anorak mit Kapuze sowie eine dunkle Hose. Außerdem trug er eine Baseballkappe und eine schwarze Sonnenbrille. Dem Polizeisprecher zufolge hatte er auch einen grauen Stoppelbart.

Gegen 15.40 Uhr waren bei der Polizei schon mehrere Hinweise eingegangen – „denen gehen wir natürlich nach“, so der Sprecher. Die Fahndung laufe weiterhin, wenn auch ohne Erfolg. Die Polizei sei gerade dabei, Aufnahmen der Überwachungskameras auszuwerten. Ob es auch eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos geben wird, ist bislang unklar.

Die Polizei rät dringend, sich dem Mann nicht zu nähern, ihn nicht anzusprechen, sondern bei einer Sichtung den Notruf 110 zu wählen.

Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir diese ergänzen.