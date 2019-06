1 Die Polizei sucht im Rems-Murr-Kreis nach einem Räuber. Foto: Phillip Weingand / STZN

Am Montagmorgen betritt ein Mann ein kleines Geschäft in Weinstadt-Schnait. Er bedroht Mitarbeiter mit einem Messer und flüchtet zu Fuß. Die Polizei hat unter anderem einen Hubschrauber im Einsatz.

Weinstadt - Am Montag gegen 10.10 Uhr ist in der Silcherstraße in Weinstadt-Schnait (Rems-Murr-Kreis) der Dorfladen überfallen worden. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohte Mitarbeiter des Ladens und flüchtete zu Fuß. Die Polizei geht davon aus, dass er einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse mitgenommen hat, sie sucht derzeit nach dem Täter. „Wir sind mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber im Einsatz“, so ein Polizeisprecher gegen 11 Uhr.

Von dem Mann liegt bislang folgende Beschreibung vor: Dunkelhäutig, schulterlanges lockiges Haar, Brille, etwa 20 Jahre alt, groß und schlank. Der Mann soll gut deutsch gesprochen haben. Wer ihn vor oder nach der Tat gesehen hat oder sonstige Hinweise machen kann, wird gebeten, sich unter 0 71 51/95 04 22 bei der Polizei in Waiblingen zu melden.

Der Dorfladen in Schnait hat es auch ohne Überfall nicht leicht

Der Dorfladen in Schnait ist im Ort einfach als „das Lädle“ bekannt. Er wird von einem Verein betrieben, der 2003 gegründet wurde. Er soll die schwierige Nahversorgung auf dem Dorf aufrecht erhalten. Viele Ehrenamtliche arbeiten in dem Laden – ob es sich bei den beim Überfall bedrohten Mitarbeitern um Angestellte oder Ehrenamtliche handelt, ist nicht bekannt.

Obwohl die Beiträge von rund 175 Mitgliedern den Erhalt des Dorfladens sichern sollen, kämpft das Geschäft immer wieder mit finanziellen Problemen. Angeboten werden günstige Waren für den täglichen Bedarf – Nicht-Mitglieder dürfen dort nur einkaufen, wenn sie mindestens zehn Euro ausgeben.