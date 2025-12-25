Fahndung im Ostalbkreis: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Einbrecher

1 Mit einem Hubschrauber hat die Polizei im Ostalbkreis am Donnerstag nach einem Einbrecher gesucht (Symbolfoto). Foto: Salome Menzler

In Mögglingen (Ostalbkreis) versucht ein Einbrecher am Donnerstag in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Polizei fahndet mit Streifenwagen und Hubschrauber nach ihm - erfolglos.











Am Donnerstag hat ein Unbekannter gegen 17.20 Uhr in Mögglingen (Ostalbkreis) versucht, in ein Wohnhaus in der Adlerstraße einzubrechen. Dabei löste er die Alarmanlage aus. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Unbekannte anschließend ohne Diebesgut. Zur Fahndung setzte die Polizei mehrere Streifenwagen und einen Hubschrauber ein, die Suche blieb jedoch erfolglos.