Fahndung der Esslinger Kriminalpolizei Polizei sucht mit Foto nach vermisstem Mann aus Filderstadt

Von red 11. Januar 2019 - 13:57 Uhr

Er wollte zu Fuß nach Hause laufen – und kam dort nie an. Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem vermissten Mann aus Filderstadt. Zeugen werden um Hinweise gebeten.



2 Bilder ansehen

Filderstadt - Die Kriminalpolizei sucht nach einem vermissten 57 Jahre alten Mann aus Filderstadt (Kreis Esslingen).

Der aus Filderstadt-Plattenhardt stammende Jürgen Kopplin wollte am Donnerstag gegen 10.15 Uhr von der Hauptstraße in Leinfelden-Echterdingen zu Fuß nach Hause laufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Entgegen seinem Vorhaben sei er dort aber nicht angekommen.

Der 57-Jährige ist den Angaben zufolge 1,84 Meter groß, schlank und hat eine Halbglatze. Er war mit einer blauen Winterjacke mit Fellkragen, Jeans, Winterstiefel und einer grauen Basecap mit den roten Buchstaben „VT“ bekleidet.

Die Kriminalpolizei Esslingen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0711/ 3990-0 entgegen.