1 Einbrüche in Stuttgart: In beiden Fällen erbeuteten die Einbrecher Schmuck von hohem Wert. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Weilimdorf und im Stuttgarter Osten ihr Unwesen getrieben. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30. Januar, und Montag, 3. Februar, in ein Wohnhaus an der Goslarer Straße in Stuttgart-Weilimdorf und am Samstag, 1. Februar, in eine Wohnung an der Libanonstraße im Stuttgarter Osten eingebrochen.