Fälle in Pforzheim und Enzkreis: Betrüger bringen Seniorin um Goldbarren

1 Schockanrufer haben eine Seniorin um ihr Gold gebracht (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

Schockanrufer schlagen in Mühlacker zu. Eine Frau glaubt die Lügengeschichte - und gibt ihr Gold den Betrügern.











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Unbekannte Betrüger haben Senioren in Pforzheim und im Enzkreis mit sogenannten Schockanrufen um Goldbarren und Bargeld gebracht. Polizeiangaben zufolge machte ein Anrufer in der vergangenen Woche einer Seniorin in Mühlacker weis, ihre Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht und sie müsse eine Kaution bezahlen. Die Seniorin übergab darauf vor ihrer Haustür einer Abholerin Goldbarren im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Anzahl der Goldbarren teilte die Polizei nicht mit.