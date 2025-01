Fälle in einigen Bundesländern: Ministerium warnt vor gefälschten Steuerbescheiden

Fälle in einigen Bundesländern

1 Das Finanzministerium warnt vor gefälschten Steuerbescheiden. (Symbolbild) Foto: picture-alliance/ dpa/Stephan Jansen

Betrüger versuchen in einigen Bundesländern über gefälschte Steuerbescheide an Geld zu kommen. Nun sind die ersten Fälle in Brandenburg bekanntgeworden. Das Finanzministerium warnt.











Das Brandenburger Finanzministerium warnt vor gefälschten Steuerbescheiden. „In einigen Bundesländern sind aktuell mehrere Fälle von gefälschten Steuerbescheiden mit Zahlungsaufforderungen bekanntgeworden“, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums in Potsdam. Nun seien auch Menschen in Brandenburg Opfer der Betrugsmasche geworden.