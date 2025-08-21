In der Reisezeit schlagen die Täter im Kreis Ludwigsburg vermehrt zu. Die Polizei gibt Tipps, wie man das Zuhause vor Einbrechern schützen kann.
Die Tür aufgehebelt, das Wohnzimmer verwüstet, der geerbte Schmuck verschwunden: Ein solches Szenario wollen Urlauber bei ihrer Rückkehr nicht erleben. Doch jetzt in der Ferienzeit sind leere Wohnungen und Häuser für Einbrecher eine willkommene Beute. Seit dem Beginn der Ferien hat das Polizeipräsidium im Kreis Ludwigsburg eine vermehrte Aktivität registriert.