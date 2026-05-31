Fachwerktag in Schorndorf: Baustellen-Führung durch die künftige Stadtbibliothek

Zum Deutschen Fachwerktag konnten Interessierte die Baustelle am Archivplatz in Schorndorf besichtigen. Ein Pilzbefall hatte den Großteil der Holzbalken des Gebäudes von 1685 zerstört.
Betreten der Baustelle verboten – diese Regel hat in Schorndorf am Sonntag ausnahmsweise nicht gegolten. Anlässlich des Deutschen Fachwerktags hatte die Stadt ganz offiziell zu mehreren Baustellen-Führungen durch ein Fachwerkgebäude am zentral gelegenen Archivplatz eingeladen. Das Haus soll in Zukunft in Verbindung mit einem neuen Anbau in Form eines Bücherturms die Stadtbibliothek beherbergen. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei 13,5 Millionen Euro, die Hälfte der Summe übernimmt das Land.