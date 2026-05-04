Im Leonberger Teilort hat der Dachstuhl eines Fachwerkhauses gebrannt. Auswirkungen und Schaden sind beträchtlich. Nachbarn hatten noch versucht, zu löschen, allerdings vergeblich.
Der Dachstuhl eines Fachwerkhauses ist im Leonberger Teilort Warmbronn am Sonntagnachmittag von einem schweren Feuer zerstört worden. Um 14.50 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Planstraße gerufen worden. Gegenüber der Warmbronner Kirche habe das Dach zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand gestanden, wie der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Nachfrage mitteilt.