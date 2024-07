Fachkräftemangel: Indische Fachkräfte als Retter in der Not?

Indische Fachkräfte als Retter in der Not?

1 Was indische Fachkräfte zu leisten imstande sind, zeigen sie seit vielen Jahren bei Ablegern deutscher Unternehmen, etwa im Werkzeugmaschinenbau. Foto: imago stock&people

Baden-Württemberg und der Bundesstaat Maharashtra verstärken ihre Kooperation mit der Eröffnung einer indischen Repräsentanz in Stuttgart. Lassen sich auf diesem Weg mehr Fachkräfte anwerben?











Wenn es um die weltweite Suche nach Fachkräften geht, dann kommt immer öfter Indien ins Spiel. Das mit gut 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land der Erde hat – theoretisch – ein schier unerschöpfliches Reservoir an jungen Menschen. Daher haben auch die Landesregierung und diverse Verbände aus Baden-Württemberg längst ihre Fühler ausgestreckt. Und am Mittwoch haben die Inder eine Niederlassung, das „Maharashtra House“ in Stuttgart-Fasanenhof, eröffnet.