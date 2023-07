Behördenwillkür? Nur noch kalte Küche in der Bar

High-Fidelity-Bar in Stuttgart

Bernd Kreis wartete vergeblich auf die Unterstützung aus Peru für seine peruanischen Spezialitäten.

Den Fachkräftemangel in der Gastronomie wollte Bernd Kreis mit einem Koch aus Peru lösen. Doch sein Kandidat bekam nach einem monatelangen Verfahren keine Arbeitserlaubnis. Die Begründung findet der Gastwirt skandalös.









Eigentlich ist Bernd Kreis sprachlos. Aber er muss trotzdem eine Menge erklären, denn in seiner Weinbar High Fidelity im Stuttgarter Bohnenviertel bleibt die Küche bis auf Weiteres kalt. Nur noch donnerstags und freitags gibt es das peruanische Sandwich mit Schweinespeck. Die Bundesagentur für Arbeit hat dem Wirt und Weinhändler die Arbeitserlaubnis für einen Koch aus Peru verweigert. „Das ist bitter“, sagt Bernd Kreis. Denn in Stuttgart hatte er keinen geeigneten Kandidaten gefunden. In der Jobsuche der Arbeitsagentur werden für die Stadt allein 88 freie Vollzeitstellen für Köche aufgelistet. Der Hotel- und Gaststättenverband sowie die Politik fordern deshalb leichtere Einwanderungsregeln.