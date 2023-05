1 Das Klassenzimmer ihrer 19 Viertklässler ist für sie „wie ein Wohnzimmer“. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth/Achim Zweygarth

Katrin Frey ist eine, um die sich viele reißen würden, nicht nur in Stuttgart: Sie unterrichtet Viertklässler – und das auch noch gern. Doch auch sie räumt ein, dass manche Dinge sie total nerven.









Stuttgart - Wie kann man um Himmels willen heute noch Lehrer werden? Das war und ist für Katrin Frey keine Frage. „Ich bin selber gern in die Schule gegangen“, sagt die 35-jährige Grundschullehrerin. „Und ich wollte schon immer was mit Kindern machen.“ Dieser Berufswunsch hat sich erfüllt, wenn auch nicht auf direktem Weg: Seit sechs Jahren unterrichtet sie an der Herbert-Hoover-Schule – erst in Stuttgart-Freiberg, jetzt in Mönchfeld.