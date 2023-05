1 Auch für die kommunalen Ordnungsdienste werden immer wieder Leute gesucht. Foto: dpa/Uli Deck

Vor allem der Fachkräftemangel bereitet den Kommunen Esslingen, Wernau und Ostfildern Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Bemerkbar macht sich das vor allem in bestimmten Berufen.









Vor allem in Krisenzeiten scheint der öffentliche Dienst ein sicherer Arbeitgeber zu sein. Während es der Wirtschaft schlecht geht, ist in vielen Bereichen der Verwaltungen besonders viel zu tun. Das hat man in der Coronakrise gesehen, als unzählige Menschen in Kurzarbeit gingen, die Bundesagentur für Arbeit dadurch aber einen gewaltigen Ansturm erlebte. Aber auch in den Kommunalverwaltungen wurden und werden Kräfte benötigt. Doch es wird immer schwieriger, Mitarbeiter zu finden, zeigt eine Nachfrage in den Rathäusern in Esslingen, Wernau und Ostfildern. Alle befragten Kommunen haben derzeit eine Reihe offener Stellen zu besetzen. Das hat verschiedene Gründe. Vor allem macht der Fachkräftemangel den Verwaltungen zu schaffen.