So ist der Beruf als Solarinstallateur

1 In der Regel brauchen Tim Riehle und sein Kollege Milan Serda (rechts) zwei Tage, um die jeweils 16 Kilogramm schweren Solarmodule auf einem Dach zu installieren. Foto: Ines Rudel

Schwindelfrei und wetterfest sollte man als Solarinstallateur sein. Für Tim Riehle aus Freiberg am Neckar ist es ein Traumjob, er hat dafür seinen alten Job an den Nagel gehängt. Zurzeit werden seine Kollegen und er überrannt.









Das Schwierigste an seinem Job ist die Höhentauglichkeit. Ob man gerne auf einem Dach arbeitet oder ob es einem dort oben unwohl zumute wird, findet man leider nicht auf einem Aussichtspunkt heraus, sondern nur in der Praxis, weiß Tim Riehle. „Viele, die bei uns anfangen wollen, machen zunächst ein zweiwöchiges Praktikum, um das Arbeiten in der Höhe kennenzulernen. Meistens weiß man nach einem Tag, ob es geht oder nicht.“ Der 46-Jährige hat jedenfalls kein Problem damit, er arbeitet gerne als Solarinstallateur auf den Dächern der Region Stuttgart.