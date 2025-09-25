Fachkräfte in Baden-Württemberg: Über 1.200 Neueinstellungen bei Polizei – Ministerium spricht von Trendwende

Nach Jahren des Personalmangels sieht das Innenministerium die Trendwende bei der Polizei als erreicht an. Über 1.200 Nachwuchskräfte beginnen in diesem Jahr ihre Ausbildung.
Die Polizei Baden-Württemberg hat nach jahrelanger Personalnot aus Sicht des Innenministeriums die Trendwende geschafft. Man habe den Höhepunkt der Pensionierungswelle hinter sich, bestätigte ein Sprecher der dpa auf Nachfrage. Allein im laufenden Jahr 2025 habe die Polizei 1.254 Nachwuchskräfte im mittleren und gehobenen Dienst eingestellt – 54 mehr als ursprünglich vorgesehen.