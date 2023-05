1 Engpässe auf dem deutschen Arbeitsmarkt: In der Pflege werden Fachkräfte weiterhin dringend gesucht. Foto: dpa/Jens Kalaene

Deutschland will mehr Fachkräfte anwerben – bald erleichtert ein Gesetz die Migration aus Osteuropa. Den Staaten droht der Exodus.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Belgrad - Eigentlich wäre der sehnige Serbe lieber heute als morgen weg. In Deutschland herrsche „im Gegensatz zum serbischen Chaos“ Ordnung – und es werde pünktlich und besser bezahlt, erklärt der Karosseriemechaniker Djole in seiner Werkstatt an einer Ausfallstraße im Belgrader Stadtteil Zvezdara. In Villingen-Schwenningen habe er bereits einen Arbeitgeber gefunden, der ihn nur allzu gerne beschäftigen würde. Doch zweimal habe das deutsche Konsulat seine Anträge auf ein Arbeitsvisum bereits verweigert: „Sie sagten mir, dass es für diese Arbeit genügend Deutsche geben würde.“