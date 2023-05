1 Corona-Schnelltestzentrum am Breuningerland Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg - Aktuell gibt es im Kreis Ludwigsburg 95 Stellen, an denen man Corona-Schnelltests machen kann. Seit Anfang April gehört dazu auch ein von Apotheker Albert Mäurer aufgebautes Testzentrum am Breuningerland im Tammerfeld. „Das läuft sehr gut, es hat sich ganz schnell etabliert“, sagt Centermanagerin Theda Juliane Mustroph. Auch die beiden Kaufcenter in der Stadtmitte – Wilhelm-Galerie und Marstall – werden demnächst Schnelltests anbieten. „Wir wollen damit die Stadt unterstützen“, sagt Fabian Kowalski vom Marstall.