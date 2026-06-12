Foltervideos oder inszenierte Tierrettungen erzielen millionenfach Klicks in sozialen Medien. Tierschützer und Ermittler suchen auf Bali nach Auswegen. Wie lässt sich der grausame Trend stoppen?
Kuta - Die Aufnahmen dauern oft nur wenige Sekunden. Ein Affenbaby schreit. Ein Hund wird misshandelt. Eine Katze wird gequält. "Mach es noch einmal!", schreibt ein Nutzer. Ein anderer bietet Geld für neue Foltervideos. Wenige Tage später wird irgendwo auf der Welt wieder ein Tier misshandelt, gefilmt und die Szene ins Netz gestellt. Unfassbar aber wahr: Das Geschäft mit zur Schau gestelltem Tierleid boomt.