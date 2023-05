1 Eine Fachbereichsleiter-Wahl im Ludwigsburger Rathaus sorgt für Wirbel. Foto: stz/Pascal Thiel

Hat die Ludwigsburger Verwaltung versucht, Stadträte bei einer anstehenden Wahl auf einen Wunschkandidaten einzuschwören? Nein, sagt der OB. Von einem Schreiben des Personalrates, das an die Räte ging, distanziert er sich.









Ludwigsburg - Mit Albert Geiger, dem Leiter des Fachbereichs Bürgerbüro Bauen, ist einer der versiertesten Mitarbeiter der Stadtverwaltung in den Ruhestand gegangen. Die Nachbesetzung ist offenbar ein Politikum: Teilen der Stadtverwaltung scheint jedenfalls sehr daran gelegen zu sein, dass ein hausinterner Bewerber Geigers Nachfolge antritt und nicht ein ebenfalls noch im Rennen verbliebener Kandidat von außen. In einem Schreiben des Personalrats an Stadträte, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es, man habe „große Befürchtungen, was ein zukünftig erfolgreiches Miteinander in dieser Konstellation betrifft“, und sorge sich, dass „Folgewirkungen zu Ungunsten der Stadt vorprogrammiert“ wären, falls der externe Kandidat die diese Woche anstehende – geheime – Wahl gewönne.