Kommt es zu einer Faces-Reunion? Ron Wood und Sir Rod Stewart arbeiten erneut gemeinsam an Songs, wie der Rolling-Stones-Star verriet.
Ron Wood (78) und Sir Rod Stewart (80) schreiben neue Songs für eine mögliche Faces-Reunion. Wood verriet, dass sie an einer "guten Auswahl an Songs" für ein Album arbeiten, das sie hoffentlich bald veröffentlichen können. Der Gitarrist der Rolling Stones sagte in der Sendung "Desert Island Discs" von BBC Radio 4, dass sich seit ihren ersten Auftritten in den späten 1960ern "absolut nichts geändert" habe, außer dass Rod Stewart keine Verstärker mehr auf der Bühne zulasse.