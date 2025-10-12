Kommt es zu einer Faces-Reunion? Ron Wood und Sir Rod Stewart arbeiten erneut gemeinsam an Songs, wie der Rolling-Stones-Star verriet.

Ron Wood (78) und Sir Rod Stewart (80) schreiben neue Songs für eine mögliche Faces-Reunion. Wood verriet, dass sie an einer "guten Auswahl an Songs" für ein Album arbeiten, das sie hoffentlich bald veröffentlichen können. Der Gitarrist der Rolling Stones sagte in der Sendung "Desert Island Discs" von BBC Radio 4, dass sich seit ihren ersten Auftritten in den späten 1960ern "absolut nichts geändert" habe, außer dass Rod Stewart keine Verstärker mehr auf der Bühne zulasse.

Auf die Frage nach einer Reunion der Band Faces antwortete Wood: "Das würden wir sehr gerne machen", aber sie bräuchten mehrere Songs für ein Album. "Wir haben diese Songs, an denen wir schon seit langem arbeiten, aber es ist schwierig, unsere Zeitpläne unter einen Hut zu bringen", sagte er. "Wenn wir wieder die Gelegenheit haben, ins Studio zu gehen, werden wir diese Lieder fertigstellen. Wir haben eine gute Auswahl an Songs."

Gemeinsamer Auftritt beim Glastonbury Festival im Sommer

Einen Vorgeschmack bekamen die Fans bereits vor wenigen Wochen, als Ron Wood im Juni beim Glastonbury Festival Rod Stewart im Rahmen des "Legends Slot" auf der Bühne begleitete. Faces gelten als eine der bekanntesten britischen Rockbands der 1970er-Jahre. Die Band entstand 1969, nachdem Sänger und Gitarrist Steve Marriott die Gruppe Small Faces verließ, um Humble Pie zu gründen. Ron Wood und Rod Stewart schlossen sich der neuen Besetzung der Band an, die in Faces umbenannt wurde und zu der auch Schlagzeuger Kenney Jones und Bassist Ronnie Lane gehörten. Sie nahmen vier Studioalben auf, darunter "A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse", auf dem auch die Hit-Single "Stay With Me" zu finden ist.

Faces trennten sich 1975, angeblich vor allem wegen des Erfolgs von Rod Stewarts Solokarriere. Ron Wood schloss sich Mick Jagger und Keith Richards bei den Rolling Stones an.