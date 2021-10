1 Facebook, WhatsApp und Instagram sind wieder verfügbar. Foto: AlexandraPopova/Shutterstock.com

Facebook, WhatsApp und Instagram funktionieren wieder. Nach dem stundenlangen Ausfall am Montagabend folgte vom Unternehmen nun eine Erklärung.















Der Ausfall am Montagabend (04. Oktober) dauerte mehrere Stunden, nun funktionieren Facebook, WhatsApp und Instagram wieder. Facebook erklärte in einem Blogbeitrag, dass der Ausfall das Ergebnis einer Änderung der Konfiguration an seinen Routern war, die den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren bei Facebook regeln.

Durch die Änderung seien Probleme verursacht worden, durch die der Datenverkehr unterbrochen wurde. Dadurch seien die Dienste nicht mehr erreichbar gewesen. Der Ausfall dauerte etwa sechs Stunden.

Zuckerberg entschuldigt sich

Das Unternehmen teilte zudem mit, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass Nutzerdaten betroffen seien. Für den Ausfall entschuldigte sich Facebook "bei allen Betroffenen". Man wolle daran arbeiten, "mehr darüber zu erfahren, was heute passiert ist, damit wir unsere Infrastruktur noch widerstandsfähiger machen können".

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (37) postete ebenfalls eine Entschuldigung: "Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger kommen jetzt wieder online. Sorry für die Störung heute. Ich weiß, wie sehr ihr euch auf unsere Dienste verlasst, um mit den Menschen, die euch wichtig sind, in Verbindung zu bleiben."