Facebook-Mutterkonzern: US-Kartellverfahren gegen Meta: Zuckerberg weist Vorwürfe zurück

Meta-Chef Mark Zuckerberg bestreitet die Vorwürfe.

Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss sich in den USA gegen Vorwürfe des Marktmissbrauchs wehren. Meta-Chef Mark Zuckerberg wies zum Auftakt des Kartellverfahrens die Anschuldigung zurück, sein Unternehmen habe ein „Monopol" bei Online-Netzwerken.











Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss sich in den USA gegen Vorwürfe des Marktmissbrauchs wehren. Meta-Chef Mark Zuckerberg wies am Montag zum Auftakt des Kartellverfahrens in Washington die Anschuldigung zurück, sein Unternehmen habe ein „Monopol“ bei Online-Netzwerken geschaffen. Das Verfahren könnte dazu führen, dass Meta sich von der Fotoplattform Instagram und dem Messengerdienst Whatsapp trennen muss.