1 Meta geht vor Gericht gegen eine 20-Millionen-Strafe der EU-Kommission vor (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Meta zieht vor das EU-Gericht: Der Tech-Gigant wehrt sich gegen eine 200-Millionen-Strafe der EU wegen Wettbewerbsverstößen. Im Fokus: das umstrittene „pay or consent“-Modell.











Der Facebook-Mutterkonzern Meta geht vor Gericht gegen eine Millionenstrafe der EU-Kommission vor. Ein im April wegen Wettbewerbsverstößen verhängtes Bußgeld in Höhe von 200 Millionen Euro sei „falsch und unrechtmäßig“, teilte Konzern am Mittwochabend mit. Der Fall geht nun vor das EU-Gericht in Luxemburg.