Facebook-Konzern: Meta bringt KI-Funktionen doch in die EU

Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta will seine KI-Funktionen nach monatelanger Verzögerung nun auch in der EU einführen. Als erster Schritt wird zunächst ein Chatbot mit Künstlicher Intelligenz in sechs europäischen Sprachen verfügbar sein, wie Meta ankündigte. Mit der Zeit wolle man auf den gleichen Funktionsumfang wie in den USA kommen, hieß es in einem Blogeintrag. Ein Zeitraum dafür wurde nicht genannt.