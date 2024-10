Facebook-Betrug in Kornwestheim: Wohnmobil zu verschenken? Polizei warnt vor Betrugsmasche

1 Bei vielen Posts auf Facebook ist Vorsicht angesagt. Foto: dpa/Arno Burgi

Ein Ehepaar wandert aus und will sein Wohnmobil über eine Kornwestheimer Facebook-Gruppe verschenken. Was sich zuerst wie eine selbstlose Tat liest, ist wohl der Versuch Menschen übers Ohr zu hauen. Die Polizei erklärt, woran man diese Masche erkennt.











Ein Rentner-Ehepaar wandert aus, verlässt Europa und will sich daher von seinem Wohnmobil trennen. Das Gefährt wird nicht mehr gebraucht, soll aber in einem perfekten Zustand sein. Das Beste an der Geschichte ist aber, dass die Rentner nun gar nicht erst versuchen, dass Wohnmobil zu verkaufen. Sie wollen es kostenlos abgeben, aber nur an eine „seriöse und ehrliche Person“. Dieser Facebook-Post, der vor einigen Tagen auch in einer Kornwestheimer Facebook-Gruppe mit mehr als 25 000 Mitgliedern geteilt wurde, ist eigentlich zu schön um wahr zu sein. Und das ist das Problem.