Face-Filter-Strafe droht: Joko & Klaas gegen ProSieben: Niederlage zum Staffel-Auftakt

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) sind am Dienstagabend (5. November) mit einer Niederlage in die siebte Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gestartet. Das Dreamteam Anke Engelke (58) und Bastian Pastewka (52) konnten die beiden nicht besiegen und auch gegen die anderen Promi-Gegner sowie im Finale überzeugten sie nicht. Die 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung bei seinem Heimatsender konnte das Duo damit nicht gewinnen.

Blitz-Niederlage für Joko und Klaas

Wie immer mussten die beiden ProSieben-Gesichter in sechs Spielen gegen ihren Arbeitgeber antreten. Im ersten Spiel namens "Der Werbeblock" wurde dieser von einem riesigen sich bewegenden Block vertreten. Joko und Klaas sollten sieben Geschicklichkeitsaufgaben lösen, bevor der Block sie erwischte - das klappte aber nur einmal, schon bei der zweiten Aufgabe holte die 0,2 km/h schnelle Box sie ein. Die Folge: die erste Werbeunterbrechung nach nur acht Minuten in der Show.

Lesen Sie auch

Ähnlich erfolglos ging es in Spiel zwei weiter: Gegen das kongeniale Duo Engelke und Pastewka galt es, den perfekten Bluff zu liefern, das Gegenüber zu täuschen und dessen Täuschung wiederum zu enttarnen. Doch die schauspielerische Leistung der Comedians, die beispielsweise verschleiern mussten, wer von ihnen wirklich Helium eingeatmet hat, war einfach zu stark.

Bei Spiel drei und vier bewiesen die beiden Moderatoren dann aber wieder, was für ein gutes Team sie sind. Sowohl das Golfspielen mit verschiedenen Gegenständen wie einem Lego-Turm als auch das Einschätzen des jeweils anderen auf einer Skala in Kategorien wie "angemessene Grabinschrift" gelang.

Keine Chance gegen die Promis

Im fünften Spiel traten die beiden gegen Schauspieler Axel Stein (42) und Ex-"Bachelor" Paul Janke (43) an und sollten Bälle in ein Tor auf einem fahrenden Truck schießen. Nicht unbedingt die beste Aufgabe für Joko und Klaas, denn sie versenkten nur einen einzigen Ball. Ihre Gegner trafen 19 Mal ins Tor. Auch das letzte Spiel vor dem Finale, in dem gegen Schauspieler Dimitrij Schaad (39) und Sängerin Alli Neumann (29) gesungene DVD-Beschreibungen dem passenden Film zugeordnet werden sollten, mussten die beiden verloren geben.

Am Ende gingen Joko und Klaas mit zwei Vorteilen ins Finalspiel "Aufstellen". Wie der Name schon sagt, mussten hier Gegenstände aufgestellt werden - mit den Füßen im Stehen, insgesamt 33, in sechs Minuten. Während Klaas bei seinen 16 Gegenständen wenig Probleme mit der Feinmotorik seiner Füße hatte, tat sein Kollege sich ausgesprochen schwer. Am Ende reichte die Zeit für Joko nicht, sodass die 15 Minuten Sendezeit diesmal ausbleiben.

Auf die Strafe können sich die Zuschauer in der nächsten Ausgabe freuen. Joko und Klaas werden in der kommenden Folge am 12. November bei jeder Spielerklärung von Moderator Steven Gätjen (52) von ihrem Arbeitgeber mit einem Face-Filter versehen.