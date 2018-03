Fabrikhalle in Aalen ausgebrannt Feuer verursacht Hunderttausende Euro Schaden

Von red/dpa 30. März 2018 - 08:45 Uhr

Nach dem Brand einer Fabrikhallen in Aalen geht der entstandene Schaden in die Hunderttausende. Die Halle eines Herstellers von Stahlbetonfertigteilen brannte völlig aus. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.





Aalen - Eine Fabrikhalle in Aalen (Ostalbkreis) ist am Freitagmorgen bei einem Feuer zerstört worden. Das Innere der Halle eines Herstellers von Stahlbetonfertigteilen brannte völlig aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Nach Angaben der Beamten entstanden mehrere Hunderttausend Euro Schaden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Einsatzkräften vor Ort, zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.