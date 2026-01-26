Fabrik durch Brand zerstört: Drei Tote nach Explosion in griechischer Keksfabrik

1 Die Explosion hatte sich gegen 4 Uhr am Montagmorgen ereignet (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bei einem von einer Explosion ausgelösten Brand in einer Keksfabrik in Griechenland sind am Montag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute drei tote Frauen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Nach zwei weiteren Beschäftigten der Fabrik in der Nähe der Stadt Trikala wurde demnach zunächst noch gesucht.