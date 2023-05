Fabrik am Bahnhof Ludwigsburg

1 Bei der Ausstellung „Neuland“ war das Franck-Areal im vergangenen September erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Foto: Simon Granville

Der ehemaligen Fabrik von Nestlé wird ab Ende Mai Leben eingehaucht. Die Stadt Ludwigsburg verschönert im Rahmen ihres Pop-up-Programms einen weiteren, bislang wenig attraktiven Platz.









Zwischen dem opulenten Ludwigsburger Marktplatz, der trotz viel Beton gerne für ein Päuschen genutzt wird, und dem vor allem an lauen Abenden belebten Akademiehof, kommt der Rathausplatz reichlich dröge daher. Er ist gewissermaßen der hässliche, kleine Bruder der beiden Nachbarplätze: Nichts als Beton, keine Sitzgelegenheiten, im Sommer wird es so heiß, dass es dort ohnehin niemand aushält. Bürger beschreiben ihn als „elitär, farblos, leer und abweisend“. Wenn nicht gerade die Brautage oder die Weinlaube anstehen, ist der Platz meist verwaist. Dagegen will die Stadt etwas tun.