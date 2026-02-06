In "Fabian und die mörderische Hochzeit" spielt Bastian Pastewka einen Trickbetrüger, der auf einer Hochzeit in einen Mordfall gerät. Im Interview verrät der Schauspieler und Comedian, warum er selbst ein schlechter Hochstapler wäre.
Deutschland ist eine Krimi-Nation - davon ist Bastian Pastewka (53) überzeugt. Und dazu will auch er etwas beitragen: In "Fabian und die mörderische Hochzeit" schlüpft der Schauspieler und Komiker für Prime Video in die Rolle eines glücklosen Trickbetrügers, der auf der Flucht mitten in einer schrägen Hochzeitsgesellschaft landet. Als dort eine Leiche auftaucht, wird Fabian unfreiwillig zum Ermittler. Der Film startet am 6. Februar und vereint Murder Mystery mit schwarzem Humor.