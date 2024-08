Per Landarztquote zum Traumstudium

1 Fängt bald mit dem Studium an, Landarztquote sei dank: Fabian Kroos aus Rutesheim. Foto: Simon Granville

Wer per Landarztquote studiert, verpflichtet sich zu zehn Jahren beruflicher Tätigkeit in unterversorgten Gebieten. Warum entscheidet sich ein junger Mensch für diesen Weg? Der 21-jährige Fabian Kroos berichtet.











Für Fabian Kroos aus Rutesheim wird es gerade ernst: In wenigen Tagen beginnt der Mietvertrag für seine neue Wohnung in Ulm, der Umzug steht an. Im Oktober, da wird für den 21-Jährigen ein neuer Lebensabschnitt anfangen – nämlich das lang ersehnte Medizinstudium.