Fabian Heinle, VfB Stuttgart Auf Sand bauen, von Gold träumen

Von Gunter Barner 05. November 2018 - 17:16 Uhr

Fabian Heinle, VfB Stuttgart: Sandmann mit Landerlaubnis Foto: Pressefoto Baumann

Er baut auf Sand und träumt von Gold. Fabian Heinle, Vizeeuropameister im Weitsprung, erträgt die Tortur eines Leistungssportlers mit maximaler Gelassenheit. Dabei war der der Athlet in Diensten des VfB Stuttgart drauf und dran die Brocken hinzuschmeißen.

Stuttgart - Dong, Dong, Dong. Vielleicht gibt es Menschen, die mit Federn in den Beinen zur Welt kommen. Falls ja, Fabian Heinle, 24, gehört dazu. Als wäre die irdische Schwerkraft eine zu vernachlässigende Größe, durchmisst er fliegenden Schrittes die Stuttgarter Molly-Schauffele-Halle. Zwar ist das Aufwärmprogramm kein Besuch auf dem Mond, aber ein bisschen wirken die Trainings-Hüpfer so, als sei der junge Mann bereit für den ganz großen Sprung. Seinen bisher spektakulärsten machte er diesen Sommer bei der Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Nach 8,13 m bat der Sandmann vom VfB Stuttgart um Landeerlaubnis. Das reichte für die Silbermedaille im Weitsprung, die jetzt neben seinem Schreibtisch in Musberg baumelt. Und sein Trainer ist überzeugt: „Fabian hat noch viele Reserven.“