Im Sommer 2022 haben sich Fabian Hambüchen (36) und seine Partnerin Viktoria das Jawort gegeben. Zwei Jahre später schwärmen die beiden nach wie vor von ihrer Liebe: "Die Ehe hat uns zusammengeschweißt. Das Wirgefühl ist einfach noch größer geworden", erzählt der Turn-Olympiasieger der Zeitschrift "Bunte" im Interview.

Fabian Hambüchen über erste Begegnung: "Ich war hin und weg von Vicky"

Die Fitnesstrainerin pflichtet ihrem Ehemann bei und ergänzt: "Durch die Ehe habe ich das Gefühl, dass nichts unmöglich ist und wir gemeinsam alles schaffen können - egal was kommt." Die beiden sind derzeit in Paris unterwegs, in erster Linie wegen den Olympischen Sommerspielen, aber die Romantik scheint bei den beiden auch keineswegs zu kurz zu kommen: "Ich liebe es, wenn wir durch die Straßen schlendern und uns treiben lassen. Paris hat einfach so viel zu bieten."

Gleichzeitig können die beiden dabei in Erinnerungen schwelgen. "Ich war hin und weg von Vicky", erinnert sich Hambüchen an ihre erste Begegnung. "Ich wusste sofort, dass sie besonders ist und musste mich eher zurückhalten. Ich wollte sie nicht direkt überfordern." Die Fitnesstrainerin hingegen weiß, dass sie den Turner anfangs "nicht genau einschätzen" konnte. "Ich hatte das Gefühl, dass er erst mal seine Checkliste abarbeitet. Dabei war ich die, die eingangs unfairerweise Vorurteile hatte."

Die Familienplanung "kann noch ein bisschen warten"

Sie sei davon ausgegangen, dass Hambüchen wegen seiner Bekanntheit "gewisse Starallüren" habe oder "abgehoben" sein könnte, aber: "Er ist genau das Gegenteil. Bodenständig, fürsorglich und liebevoll", schwärmt sie.

Was das Thema Nachwuchs angeht, hält sich das Paar noch zurück. "Wir haben einen Hund - unseren kleinen Seppi, den wir über alles lieben und der wie ein Kind für uns ist. Alles andere kann noch ein bisschen warten", stellt Vicky klar.