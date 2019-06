1 Fabian Hambüchen und Nina beim Deutschen Sportpresseball im vergangenen November in Frankfurt am Main Foto: imago/Eibner

Ex-Sportprofi Fabian Hambüchen und seine Freundin haben sich getrennt, wie er nun bestätigt hat. Die Beziehung hielt ein Jahr.

Ex-Sportprofi Fabian Hambüchen (31) und seine Freundin, die 21-jährige Sportstudentin Nina, haben sich nach nur einem Beziehungsjahr getrennt. Das bestätigte der Reck-Olympiasieger nun "Bild.de". "Es hat am Ende leider nicht gepasst. Aber wir hatten eine schöne Zeit", erklärte er dazu.

Erst im November vergangenen Jahres feierte das Paar sein Red-Carpet-Debüt. Arm in Arm erschienen sie zum Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt am Main.

Fabian Hambüchen hat während seiner aktiven Zeit einige Titel gesammelt. Unter anderem holte er 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Gold am Reck. Zudem wurde er Europameister und Weltmeister am Reck. Im Dezember 2017 hatte er seine Karriere offiziell beendet.