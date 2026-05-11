Fab Four kommen «nach Hause»: Beatles-Museum soll 2027 in London eröffnen

Erstmals bekommt London ein Beatles-Museum. Paul McCartney und Ringo Starr freut besonders, dass die Besucherattraktion an einem für die Beatles historischen Ort entstehen soll.
London - Die Beatles bekommen ihr eigenes Museum in London. Die neue Attraktion für Fans der legendären Band soll 2027 an einem Ort mit viel Geschichte eröffnen: in der Savile Row Nr. 3. Auf dem Dach des Gebäudes spielte die Gruppe am 30. Januar 1969 ihr letztes öffentliches Konzert. Damals befand sich dort der Hauptsitz des Beatles-Labels Apple Corps, im Keller lag zudem das Studio, in dem das Album "Let It Be" aufgenommen wurde.