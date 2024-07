FAA: US-Behörde ordnet Inspektionen in 2600 Boeing-Maschinen an

US-Behörde ordnet Inspektionen in 2600 Boeing-Maschinen an

1 Gibt es bei den Boeing-737-Maschinen Probleme mit den Sauerstoffmasken? Das sollen nun Inspektionen herausfinden. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA ordnet Inspektionen in mehr als 2600 Boeing-737-Maschinen in den USA an. Der Grund sind mögliche Probleme mit den Sauerstoffmasken.











Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat Inspektionen in mehr als 2600 Boeing-737-Maschinen wegen möglicher Probleme mit der Sauerstoffversorgung im Notfall angeordnet. Die Fluggesellschaften müssen innerhalb von 120 bis 150 Tagen überprüfen, ob sich die Sauerstoffgeneratoren, die über Schläuche mit den Sauerstoffmasken verbunden sind, an den korrekten Stellen befinden, wie die FAA am Montag mitteilte.