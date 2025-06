„F1 – Der Film“: Wie schlägt sich Brad Pitt im Formel-1-Cockpit?

1 Plötzlich Rennfahrer: Brad Pitt Foto: IMAGO/ABACAPRESS

„F1 – Der Film" kommt am 26. Juni erstmals in Deutschland in die Kinos – mit dem Megastar Brad Pitt und Produzent Lewis Hamilton. Eine Vorab-Kritik.











In dem Augenblick, in dem der schwarze Rennwagen auf dem Display beschleunigt, beginnt das Telefon in der Hand ansteigend zu vibrieren, mit jedem Gang, den Sonny Hayes hochschaltet. So ist deutlich zu fühlen, dass hinter „F1 – Der Film“ der Tech-Konzern Apple steckt. Natürlich ist der Streifen, der am 26. Juni erstmals in Deutschland zu sehen sein wird, nicht für das I-Phone produziert worden, sondern vorrangig für die übergroßen Imax-Kinos. Aber allein der Aufwand, einen Werbetrailer Art haptisch zu machen, unterstreicht den Wunsch nach größtmöglicher Authentizität, dem sich die Produzenten verschrieben haben, um der Königsklasse des Motorsports zu entsprechen. Die Formel Hollywood.