Deutschland tritt in Wembley an

1 Am Dienstag tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in London gegen England an. Im heutigen Podcast geht es darum, wie die Chancen für die deutsche Elf stehen. Foto: EZ

Nach einem eher zähen Spiel gegen Ungarn tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag im Wembley-Stadion gegen England an. Wie die Chancen stehen, erklärt Heiko Hinrichsen aus unserem Sport-Ressort.

Esslingen/London - Um 18 Uhr ist am Dienstag Anstoß im Wembley-Stadion, dann muss sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Achtelfinale der EM gegen England behaupten. Die Historie zeigt, dass die Chancen gut stehen, das Spiel zu gewinnen. Unser Sport-Redakteur Heiko Hinrichsen schaut im heutigen Feierabend Podcast noch einmal auf vergangene Spiele und gibt eine Einschätzung, wie die Chancen für das deutsche Team stehen.

