Extremwetter: Hitzekuppel lässt USA schon im März brüten

Hochsommer statt Frühlingserwachen: Wie eine Käseglocke hängt die Hitze derzeit über Teilen der USA. In manchen Regionen steigen die Werte auf mehr über 40 Grad.
Phoenix - Eine ungewöhnlich frühe Hitzewelle trifft viele Menschen in den USA. Laut dem US-Wetterdienst sollten die teils extremen Temperaturen in großen Teilen des Landes bis zum Wochenende anhalten, bevor diese "Hitzekuppel" allmählich Richtung Osten abziehe. Für die südwestlichen Bundesstaaten und vor allem in den Tälern Kaliforniens und den Wüstengebieten Arizonas warnte die Behörde vor starker bis extremer Hitze.