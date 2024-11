Extremsportlerin vor großem Erfolg: Für die 17-jährige Ninja-Mitfavoritin geht es jetzt um den Einzug ins Finale

1 Wenn sie hangeln und springen kann, ist Nicola Wulf in ihrem Element. Foto: RTL/Markus Hertrich/AZ 6

Nicola Wulf aus Steinheim (Landkreis Ludwigsburg) steht vor dem größten Erfolg ihrer Karriere. Die Jugendliche kämpft am Freitag, 29. November, ab 20.15 Uhr in der RTL-Sendung Ninja Warrior Germany um den Einzug ins Finale.











Vor allem in Steinheim, aber auch am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium (FSG) ist in Teilen das Ninja-Fieber ausgebrochen. Befeuert wurde der kleine Hype von der 17-jährigen Nicola Wulf. Die Steinheimerin, die die Kursstufe I am FSG besucht, hat es bei der TV-Show Ninja Warrior Germany bis in die Vorschlussrunde geschafft. Ob sie dort auch das Finalticket lösen konnte, wird ganz Deutschland am Freitag, 29. November, erfahren. Dann wird Nicola Wulfs Auftritt um 20.15 Uhr auf RTL im Fernsehen ausgestrahlt. Wer nicht so lange auf das Ergebnis warten will, kann die Show schon vorab bei RTL+ streamen.