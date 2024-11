Extremsportlerin aus Steinheim/Murr: Im Finale! Für Nicola Wulf ist der Titel bei Ninja Warrior Germany zum Greifen nah

1 Nicola Wulf steht kurz vor dem größten Triumph ihrer sportlichen Laufbahn. Foto: RTL/Markus Hertrich/AZ 6

Die Jugendliche aus Steinheim (Landkreis Ludwigsburg) hat bei der TV-Show den Einzug ins Finale geschafft. Nur eine Konkurrentin kann ihr jetzt noch den Sieg streitig machen. Und das ist ausgerechnet eine Freundin.











Freud und Leid liegen manchmal ganz eng beieinander. Im Fall von Nicola Wulf und Lotta Kokemohr waren es exakt zwei Sekunden. Um diesen Wimpernschlag schneller war Nicola Wulf im Parcours der TV-Show Ninja Warrior Germany, als sie am selben Hindernis an der der gleichen Stelle wie ihre Konkurrentin scheiterte. Für die 17-jährige aus Steinheim war dieser hauchzarte Geschwindigkeitsvorteil ausschlaggebend dafür, dass sie sich in der am Freitagabend, 29. November, bei RTL ausgestrahlten Vorschlussrunde Platz zwei in der Frauenwertung sicherte und damit eines der beiden für Damen reservierten Finaltickets buchen konnte.