Extremsportlerin aus Steinheim: „Ich war sehr erleichtert“ – Nicola Wulf im Finale von Ninja Warrior Germany!

Die 18-Jährige aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) kämpft bei der TV-Show erneut um den Titel der besten Frau. Und auch ein Murrer sorgt für Furore.
Der Kalender von Nicola Wulf ist gerade pickepackevoll. Die 18-Jährige büffelt am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium für das Abitur im Sommer, trainiert quasi in jeder freien Minute, um ihre Fertigkeiten als Ninja-Athletin zu perfektionieren, und vertrat gerade in Polen die Farben der deutschen Mannschaft bei der ersten offiziellen Europameisterschaft in ihrer noch jungen Sportart. Und zwischen all dem kann die Jugendliche auch noch auf einen Coup anstoßen: bei der TV-Show „Ninja Warrior Germany“ ist sie erneut ins Finale eingezogen.