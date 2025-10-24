Zwei Steinheimer waren bei "Ninja Warrior Germany" am Start: Thomas Irawan und Nicola Wulf – die auf unterschiedliche Weise Erfolg hatten. Wulf wurde auch eine hohe Ehre zuteil.
Steinheim scheint sich zu einem kleinen Mekka des Ninja-Sports zu entwickeln. Gleich zwei Sportler aus der Stadt an der Murr waren in der jüngsten Folge der TV-Show „Ninja Warrior Germany“ bei RTL zu sehen: Nicola Wulf, Titelverteidigerin in der Frauen-Konkurrenz, und Thomas Irawan, der seine Premiere in der Sendung feierte. Allerdings trennten sich die Wege der beiden an der Stelle auch schon wieder. Während die 18-jährige Wulf als stärkste Dame sicher in die nächste Runde einzog, scheiterte Irawan schon recht früh im Hangel- und Sprungparcours – und schied damit aus.