Extremismus: Strobl warnt vor russischen „Wegwerfagenten“

Straftaten aus dem rechten Spektrum haben 2024 im Land einen Höchststand erreicht.

Die Einflussnahme aus Russland nimmt neue Formen an. Sorge bereitet den Verfassungsschützern aber auch der Zulauf zu extremistischen Gruppen.











Sie begehen die Taten teilweise, ohne dass sie überhaupt wissen, in wessen Auftrag sie handeln: Russland greife verstärkt auf neue Methoden zurück, warnt Innenminister Thomas Strobl (CDU) in dem am Donnerstag veröffentlichten baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht. So genannte „Wegwerfagenten“ oder „Low-Level-Agenten“ würden angeheuert, die gegen Bezahlung Sabotageakte verüben.