Extremismus: Großrazzia: Rechtsextremer Veranstalter bei Treffen vermutet

1 Bei einer Großrazzia kontrolliert die Polizei in Hachenburg im Westerwald ein Treffen von knapp 130 Personen. Sie vermutet einen rechtsextremistischen Hintergrund mit Kampfsport. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Mehr als 200 Polizisten rücken bei einem Treffen von knapp 130 Männern und Frauen im kleinen Hachenburg im Westerwald an. Sie gehen von Kampfsport einer rechtsextremistischen Kleinpartei aus.











Hachenburg - Bei einer nächtlichen Großrazzia im Westerwald hat die Polizei ein größeres Treffen mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund aufgelöst. Die Beamten hätten die Personalien der knapp 130 Teilnehmer der Veranstaltung in Teilen der sogenannten Fassfabrik im rheinland-pfälzischen Hachenburg aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Die Polizei geht den Angaben nach davon aus, dass die rechtsextremistische Kleinstpartei III. Weg der Veranstalter war. Es hätten sich zuvor Hinweise auf eine Kampfsportveranstaltung an diesem Ort verdichtet mit Teilnehmern aus ganz Deutschland und den Niederlanden sowie "aller Altersklassen". Mehr als 200 Beamte seien im Einsatz gewesen.